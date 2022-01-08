新竹縣政府工務處長林鶴斯涉嫌在2018年擔任新竹縣政府工務處技正期間，與時任處長羅昌傑，護航業者取得標案，林鶴斯遭聲押獲准，縣府8日發聲明，全力配合司法調查，若涉案絕不寬貸，但若調查並未涉案，也期望司法還給同仁清白。

縣府指出，此案為2018年間的採購標案，程序疑似有瑕疵，基於偵查不公開原則，由於案情仍待釐清，因此不便說明，不過縣府會全力配合司法調查，若有同仁涉案，決不寬貸，但若經調查證實並未涉案，也希望司法會還給同仁清白。