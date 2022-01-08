竹縣工務處長涉賄遭聲押 縣府發聲明：全力配合司法調查 17:442022/01/08 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹縣工務處長涉賄遭聲押 縣府發聲明：全力配合司法調查 。（摘自Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣政府工務處長林鶴斯涉嫌在2018年擔任新竹縣政府工務處技正期間，與時任處長羅昌傑，護航業者取得標案，林鶴斯遭聲押獲准，縣府8日發聲明，全力配合司法調查，若涉案絕不寬貸，但若調查並未涉案，也期望司法還給同仁清白。 縣府指出，此案為2018年間的採購標案，程序疑似有瑕疵，基於偵查不公開原則，由於案情仍待釐清，因此不便說明，不過縣府會全力配合司法調查，若有同仁涉案，決不寬貸，但若經調查證實並未涉案，也希望司法會還給同仁清白。 沒共享單車 宜蘭縣府：已推多元運具 新竹縣工務處長 涉嫌收賄15萬遭桃檢聲押獲准 #司法調查 #縣府 #涉案 #同仁 #工務處長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加強空品應變 屏東縣全面提升空汙管制 17:082022/01/04 生活 屏東火化人員貪汙收紅包 一審判1至5年 04:102022/01/04 地方新聞 嘉縣斥資1.75億 東石漁港動工整建 04:102022/01/04 地方新聞 金門縣府與縣議會大鬥法 水頭旅服中心新建工程一波三折 19:252022/01/05 生活 大陸再禁台灣兩家養殖活魚進口 漁業署：實施養殖場移動管制 23:052022/01/06 生活 屏縣教育政策滿意度高 議員質疑數字何來 16:112022/01/05 生活 雲林某育幼院門口發現棄嬰 警比對可疑車輛協尋父母 14:222022/01/05 社會 拚銀髮族、無障礙旅遊商機 花蓮縣府培訓專業管家 14:382022/01/07 生活 台東縣府攜手金門酒廠 用鳳梨釋迦換高粱酒 16:262022/01/08 生活 兆豐寒冬送愛 集團志工總動員 04:102022/01/07 全球財經 國內疫情嚴峻 金門考量重啟機場入境快篩站 15:432022/01/06 生活 社會熱門新聞 新北一家3口租車遊台東 疑疲勞駕駛自撞釀1人OHCA - 社會 輪胎廠大火波及20戶1人受傷 九如鄉公所：財損初估至少2、3000萬 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 - 社會 不斷傳爆炸聲！屏東九如輪胎廠火警濃煙狂竄 1人嚴重燒燙傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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