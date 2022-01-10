林美照、楊懷民、石惠君時隔20年再聚首。（台灣戲曲學院提供）

林美照、楊懷民、石惠君時隔20年再聚首。（台灣戲曲學院提供）

台灣戲曲學院歌仔戲學系的金獎學總決賽評審團包括王金櫻、林美照、楊懷民、孫翠鳳、張秀琴、孫榮輝等堅強陣容。（台灣戲曲學院提供）

林美照、楊懷民、石惠君時隔20年再聚首。（台灣戲曲學院提供）

王金櫻、林美照、楊懷民、孫翠鳳、張秀琴、孫榮輝等人為台灣戲曲學院歌仔戲學系的金獎學總決賽擔任評審。（台灣戲曲學院提供）

葉青歌仔戲團3位重量級演員林美照、石惠君跟楊懷民，自從2001年合作公視《秦淮煙雨》一別後，就未曾再合體，日前為了力挺姊妹淘石惠君，以及為戲曲學院評選出優異表現的學員做深耕培訓擔任評委，3人在暌違20年後終於再度歡聚。石惠君笑稱：「反正目前我們3個都單身，不如一起嫁、娶歌仔戲，當個連襟親家！」

林美照近年來致力修復年輕時為挑家計耗損的身體，楊懷民全心投入幫毛孩子打造可安居的幸福居所，兩人坦承對傳統藝術的傳承皆不如妹子石惠君如此竭盡心力、至死不渝。所以，只要能助石惠君一臂之力，兩人都樂此不疲、傾力相助。林美照說：「看惠君為了歌仔戲傳承毫無保留的付出，她真的是嫁給歌仔戲的媳婦。」

石惠君在國立台灣戲曲學院歌仔戲學系擔任副主任，她期盼電視歌仔戲盛行的時代能再現，「因為這是最能廣泛蘊育這門藝術傳承，也是能接續畢業生向下紮根，持續接受滋養的園地。」 石惠君坦承：「眼看許多優秀的歌仔戲學員，經過培訓後都擁有獨當一面的資質，卻沒有適當的舞台讓他們發揮所長、所學，我真的是憂心忡忡，還好目前全台知名劇團都有延聘畢業學員的邀約，期許所有的學員都能開枝散葉、各有所長，成為下一個為歌仔戲發光發熱的聚光燈！」

這一屆國立台灣戲曲學院歌仔戲學系的金獎學總決賽，共分大學部、高中部跟國中部三學區競賽，總決賽特別邀請國內知名業界達人擔任評審，評審團涵蓋電視、舞台、北、中、南的翹楚知名藝人，有王金櫻、林美照、楊懷民、孫翠鳳、張秀琴、孫榮輝，由於參賽學生表現皆在伯仲之間，楊懷民還對系主任劉光桐抱怨：「這是近期內我個人感受到工作壓力最大的一次，真的好難評！」但也對石惠君豎起大姆指稱讚道：「這群學員表現出色，妳這位幕後推手功不可沒！」

經過六位專業評審的再三討論，最後由大學部的Ｂ《殺四門》奪得苗尖特別獎殊榮、國中部的《曲判記-探案》、高中部的《陸文龍》以及大學部的《巧弄姻緣》贏得金苗獎，同時選出許博淵、 陳嫵兒、 羅粲鈞等多位表現傑出的後代新秀。王金櫻說：「 能在這群歌仔戲幼苗，看見戲曲的美感與內涵被保留被傳承，是非常令人振奮的事。」