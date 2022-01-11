陳亞蘭被誇帥翻天際。（欣湉國際提供）

台視60週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》11日曝光前導海報，結合古典藝術書、畫、印三合的概念，呈現東方古典書畫美學的藝術表現，宛如嘉慶君在古典書畫中沈浸悠遊臺灣意境。陳亞蘭日前也在粉專發龍袍照，被誇帥翻天際吸萬人狂讚，就連金曲歌后曹雅雯都直喊：「天哪！帥慘！」另一歌后張秀卿也喊：「真的天啊神帥！如果可以嫁第三次，你願意嗎？我！」

陳亞蘭身兼該戲製作人與主演，她正式宣告《嘉慶君遊臺灣》將於2月底在台視播出，目前正如火如荼進行後製，與進錄音室配唱，希望於農曆年前完工。談到農曆年該如何過？她喊：「當然是要宣傳《嘉慶君遊臺灣》！」陳亞蘭也說：「楊阿姨（楊麗花）會體諒我這位徒弟為發揚傳統戲曲的起心動念，但會包一個大紅包給她。」她將視疫情情況，親自領軍安排走透透宣傳行程，展現「嘉慶君」親民愛民的精神。

專門開發和研究色彩聞名全球的權威機構Pantone（彩通），日前公布2022年度代表色是「長春花藍」，代表每一個人正在經歷轉換的過程，陳亞蘭飾演的嘉慶君戲服正是以該代表色呈現，展現嘉慶君跨海來台尋母的勇氣、與面對挫折運用富有機靈創意來化險為夷。

《嘉慶君》於去年年初拍攝，陳亞蘭運用在師範大學國際時尚高階管理碩士班（GF-EMBA）所學，認為歌仔戲就應與時俱進，因此將傳統戲曲與時尚結合，她與臺灣本土設計師秦明英共同討論以「長春花藍」色製作戲服，正是展現她時尚敏銳度。她感謝系上教授們的諄諄教誨，並特別感謝前故宮馮明珠院長的文史藝術指導，讓視覺的運用更貼切於時代背景，主視覺海報設計師Timmy透過不斷地翻閱書籍典故、遊歷故宮、自行拍攝書畫尋找素材與繪製璽印、色彩的分析，創新表現出東方美學書畫的境界。