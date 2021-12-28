烏克蘭籍女星瑞莎來台發展多年，不僅2年前取得台灣國籍，期間更積極培育體操選手，被封為「體操女神」，未料形象一直非常好的她，近日被逆風踢爆斂財、把選手當宣傳工具等黑料，讓她相當衝擊，先是在臉書寫下「我先冷靜，等等回答」，隔了幾小時才發長文回擊，而有自稱是「瑞星體操」選手的家長，留言力挺她，並曝光她私下真面目。

瑞莎今年2度被爆料帳目不清等黑料，4月時有網友在DCard發文控訴她帳目不清、搶功，今又遭自稱是學生及家長集體控訴瑞莎把選手當宣傳工具、斂財，讓她在臉書寫下「我先冷靜，等等回答。」看起來受到相當大打擊。

有自稱是學員家長發聲力挺瑞莎。(圖／翻攝自臉書)

學員家長曝瑞莎挺孕肚仍親力親為。(圖／翻攝自臉書)

而她的貼文一出，底下就湧進大批網友留言力挺，更有不少自稱是「瑞星體操」選手的家長，留言支持她，有家長稱自己女兒在瑞星體操學習了9個月，從零開始到能參加全國賽，進步超過他們預期，且學習過程中「沒有收取任何費用」，反而提供服裝、鞋子等裝備，還會舉辦慶生會、聖誕派對等。

這名家長更表示，雖然女兒不是選手班，因此是由瑞星聘請的教練、芭蕾老師指導，但她常看到瑞莎挺著孕肚到現場指導學員，因此她看了新聞相當心疼，「真的很不希望惡意的評論，打擊瑞莎為韻律體操的努力。」

而除了這名家長，也陸續有不少家長，留言稱瑞莎挺著孕肚仍親力親為，會跪坐在地上幫孩子喬姿勢，送孩子們體操服，也是一件件幫孩子比對拿尺寸，還表示她和其他教練群都是無私在幫小朋友訓練，且完全沒收取費用。