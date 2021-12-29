女星瑞莎近年積極培育體操選手，被封為「體操女神」，未料卻被爆料斂財、把選手當宣傳工具等醜聞，讓她氣到點名爆料抹黑她的人：「希望爆料者不要再浪費社會資源阻止她對韻律體操付出」，她所成立的瑞星韻律體操協會，也在深夜發文反駁6大指控。

對於外界質疑「商演只給表演者5萬」及「雜誌拍攝只給500元車馬費」，瑞星表示參加的活動是「2020 鐵玫瑰藝術節」開幕演出，除了舞台表演，瑞星工作項目包含舞蹈設計、音樂設計、服裝造型、道具製作等，實際上沒有利潤可言，至於瑞莎則是無酬登台演出，但支付3位表演者費用則高於一般水準，接著強調除非是業配廣告，不然藝人參與雜誌專訪拍攝通常沒有酬勞，不過瑞莎希望讓選手有曝光機會，不僅邀請選手入鏡，更向雜誌方額外爭取選手的車馬津貼、自費提供交通接送，經紀公司也協助安排當天飲食相關，絕無怠慢之意。

至於「惡意挖角」及「不合理的合約」的部分，瑞星強調與國立體大、龍潭國高中的高教練和學生合作，並由團隊免費協助導入訓練資源，當時與選手簽定以職業發展為目標的三年合約，確保國家與國際比賽的自由參賽權利，至於培訓費用都是免費，另外更包括接洽商業活動的分成條件，強調即使此合約不到盡善盡美，也絕對對等公平，喊話若匿名人士仍指控這是不合理合約，願意公開合約內容，交付公評。

至於營造假形象、協會帳目不明，瑞星韻律體操協會強調，收入來自群眾集資及企業贊助，從未不當謀取任何利益，協會自今年4月承諾會公開進度報告，目前則即將完成採訪與文稿內容，預計農曆年前就能分享，也會在年底前第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，預計會在2022年3月完成，以昭公信，接著更提到：「瑞星不會是完美的，在改革和進化的過程中，也一定有再辛苦也不夠完善的地方」，更強調只要能讓台灣的韻律體操更好，我們樂意付出，也不覺得這是犧牲，但也不會再姑息來自暗處的蓄意攻擊。