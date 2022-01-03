被南韓網友喻為「最有公信力」媒體DISPATCH（簡稱D社），每年元旦都會公佈一對名人情侶，讓網友們在多日前便在網路上討論起「配對名單」，但今年元旦D社卻沒公開任何一對情侶只宣傳演唱會，反而是另一家媒體出手爆料，T-ara成員孝敏目前正與小3歲的足球選手熱戀中，讓粉絲們措手不及。

根據韓國媒體《體育朝鮮》的報導，現年32歲的女星孝敏，先前透過朋友介紹認識了小3歲的足球選手黃義助，男方目前正在為所屬的法國波爾多足球俱樂部效力，而兩人於去年11月升格成為戀人後，便展開遠距離戀情。報導中還表示，孝敏不久前還特地飛到瑞士與男友一同旅遊，享受兩人的甜蜜時光，不過目前雙方經紀公司都還沒有做出正面回應，引起外界議論紛紛，也認為消息應該不假。

事實上，孝敏2009年自女團T-ara成員出道後，便以精緻臉蛋與火辣好身材聞名，也曾推出《Bo Peep Bo Peep》、《Roly-Poly》和《Lovey Dovey》等傳唱度超高的洗腦歌曲，即使2014年以SOLO歌手身分出道，仍受大批粉絲喜愛。而黃義助2013年首次進入職業球隊，並於2019年前往法國加入波爾多足球俱樂部，卓越的表現讓他成為隊內主力球員，即使近期在賽季中受傷，仍有不錯的表現，前景備受肯定。