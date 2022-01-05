香港文匯網報導，按照國際奧委會的要求，北京2022年冬奧會和冬殘奧會主媒體中心昨天（1月4日）正式啟動試運行，當日下午3點正式進入賽時閉環管理。主媒體中心場館主任張文雷在今天（5日）的新聞發布會表示，1月4日至22日試運行期間，將會有1700多名來自世界各國的新聞機構工作者和持權轉播商在主媒體中心提前開展賽前準備工作。預計到賽時，場館平均每天要接待約5000至6000名註冊文字攝影記者和持權轉播商。

主媒體中心包括主新聞中心MPC和國際廣播中心IBC兩大功能，是註冊平面媒體和轉播商的賽時總部，是北京冬奧組委、國際奧委會和各國家奧委會官方訊息的發布中心，是媒體服務總匯和媒體交通中樞。國際奧委會和國際殘奧委會的媒體運行和新聞宣傳的總部也設立於此。

張文雷表示，主媒體中心位於國家會議中心二期，與國家會議中心一期（原北京2008年夏奧會主新聞中心和國際廣播中心）一路相隔，形成了「一南一北、夏奧冬奧」獨特的北京「雙奧之城」標誌性景觀。

業主單位北辰集團以「綠色、環保、科技」的設計理念，融入「智慧會展、智慧冬奧」元素，僅用短短34個月便高標準、高質量完成場館工程建設任務，分別於2021年7月和11月如期交付奧林匹克轉播服務公司OBS和北京冬奧組委，利用在建工程改建而成的主媒體中心場館充分體現了「可持續發展」和「簡約辦奧」的要求。

張文雷表示，賽時場館平均每天要接待約5000至6000名註冊文字攝影記者和持權轉播商，包括新華社、美聯社、路透社、法新社、蓋帝圖片社、共同社、讀賣新聞、紐約時報、華盛頓郵報，中央廣播電視總台、美國全國廣播公司、英國廣播公司、探索傳播公司以及英國、美國、加拿大、日本、南韓、義大利、俄羅斯各國家奧委會和殘奧委會等。