據新華社報導，國際奧委會主席巴赫日前接受德國媒體採訪時表示，運動員們在冬奧會各站資格賽上已經適應了新冠疫情期間的特殊比賽環境。

德國《星期日世界報》9日刊登一篇專訪巴赫的文章。巴赫在接受採訪時稱，中國實施「動態清零」政策，「這樣做是為了儘可能快地遏制住每次局部疫情。」

就北京冬奧會防疫管理而言，巴赫說：「進入閉環後，賽會期間不能出去，新冠檢測體系將發揮重要作用，一旦出現陽性結果，將再次進行確認檢測，同時密接運動員將在有預防措施的前提下繼續訓練和比賽。每個參與者都要對奧林匹克大家庭擔起一份責任。」

巴赫表示：「我沒聽說哪位運動員發聲『抵制』冬奧會。如果有運動員決定不參賽，這是個人選擇，對此我並不擔心。我所看到的是，運動員都在全力備戰。他們在冬奧會各站資格賽中已經知道如何在疫情環境中參賽，如何適應閉環管理中的各種防疫措施。雖然這不怎麼令人感到舒適，但他們也認識到，疫情情況下，必須採取這些措施。」