北京冬季奧運會將於下月4日揭幕，北京奧組委今（13）日表示，各項準備工作已全面就緒，通過一系列低碳減排措施，北京冬奧會將全面實現碳中和。

冬奧組委總體策劃部部長李森表示，各項準備工作已經全面就緒，場館和基礎設施全部達到辦賽要求，場館化運行模式全面實行，宣傳推廣持續升溫，特別是成功舉辦系列國際測試賽，實戰檢驗籌辦工作。

關於節能減排方面，李森指出，利用北京奧運會場館，從源頭減少碳排放。同時，建設低碳場館，所有場館都達到綠色建築標準，4個冰上場館使用了新型二氧化碳製冷劑，建成超過5萬平米的超低能耗示範工程，全面使用低碳能源，賽時全部場館常規能源100％使用綠電。構建低碳交通體系，節能與清潔能源車輛在賽時車輛中占比超過了8成。

在此基礎上，積極拓展碳補償渠道，北京和張家口兩地政府將林業碳匯捐贈北京冬奧會，中國石油、國家電網、三峽集團也為北京冬奧會贊助碳中和產品，通過這些措施，北京冬奧會將全面實現碳中和。