雲林縣政府舉辦系列紀念活動，用歌聲追憶「永遠的雲林女兒」鄧麗君。（張朝欣攝）

雲林縣政府為追憶「永遠的雲林女兒」鄧麗君，將舉辦一系列活動，17日在縣府舉行記者會，除了1月29日鄧麗君冥誕舉辦「永恆巨星鄧麗君央廣流動藝術饗宴」，2月起還有「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」、「鄧麗君浮空投影音樂會」，藉此讓鄧麗君的經典歌曲永久流傳。

記者會由雲林縣長張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君等人共同主持，並邀請此次歌唱比賽總決賽評審知名音樂製作人林隆璇到場，有「小鄧麗君」之稱的歌手蔡翠娟現場演唱鄧麗君經典名曲，彷彿鄧麗君原音重現，讓張麗善也拿起麥克風跟唱。

張麗善表示，「永遠的雲林女兒」鄧麗君出生於雲林縣褒忠鄉田洋村，是雲林的驕傲與光榮。縣府繼2020年訂定1月29日為鄧麗君日後，今年特地舉辦一系列活動，希望藉由不同方式來傳唱鄧麗君名曲，喚起歌迷對她的思念。

陳璧君說，「永恆的巨星鄧麗君」系列活動，包括本月29日在虎尾鎮央廣舉行的「永恆巨星鄧麗君央廣流動藝術饗宴」，邀集舞思愛、許書豪、徐丹丹等歌手，以及推出重新編曲製作的歌中劇。

接著登場的「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」，2月10日起至3月4日進行網路報名；最後將在中秋節辦理「鄧麗君浮空投影音樂會」，透過特有的投影高科技，讓鄧麗君重現在眾人眼前。

陳璧君指出，「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」3月22日前會公告進入決賽名單，決賽定於4月9日在雲林縣北港文化中心舉行。總決賽第1名獎金5萬元、第2名3萬元、第3名2萬元、優選3名各1萬元。