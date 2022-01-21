曾橫掃奧斯卡等73座國際大獎、獲英國BBC等多家媒體推舉為「21世紀最佳電影」之列的《王牌冤家》，睽違18年後將以數位版之姿登場。該片由好萊塢喜劇巨星金凱瑞，與奧斯卡影后凱特溫絲蕾主演，描述一對戀人因失戀而相遇、相愛的故事。片中愛情金句滿滿，至今仍被傳頌，尤以「你可以將一個人從記憶中抹去，但要打從心底忘記又是另外一回事」更是深植人心。

英文片名「Eternal Sunshine of the Spotless Mind」直譯為「無瑕的心靈散發永恆的陽光」，源於英國詩人亞歷山大波普的詩句，意寓「若能忘卻所有不快樂，就會獲得永恆的快樂」。當年勇奪奧斯卡最佳原著劇本大獎，也是編劇查理考夫曼的最高票房電影。劇情巧妙質疑了無痛失戀與愛情、生活的價值，今年還獲美媒「MOVIEWEB」青睞，將之與經典片《八又二分之一》、《鬥陣俱樂部》及《駭客任務》並列為影史4大精彩哲學電影。該片7年前曾在金馬奇幻影展放映，再度強力吸粉。片中從女主角的髮色、到紐約拍攝地點的選擇，驚人視覺吸引力及象徵意義均成經典。

有趣的是，故事靈感卻並非出自金獎編劇查理考夫曼，而是該片導演米歇爾龔特利念大學時，聽見友人皮埃爾比斯姆斯聊起女性友人抱怨男友時的突發奇想。當時比斯姆斯聽得超煩，索性建議友人「不然把妳男朋友從妳記憶刪除如何？」，瞬間竟牽動創作靈感。他們後來邀請了名編劇查理考夫曼將「把刪除記憶」這個概念寫成劇本，幾經轉折、終於促成《王牌冤家》在影史經典不朽的地位，查理考夫曼並以該片勇奪奧斯卡最佳原著劇本大獎。

有別於一般愛情電影，《王牌冤家》將奇幻元素注入一個看似永無完結的愛情故事，美麗與幽默相互激盪，伴隨著燒腦的劇情，引領觀眾跟隨男女主角、一起穿梭於過往的記憶與現實，在奇幻時空中道出愛情最真實的模樣。該片除有創意驚人的劇本，充滿特色的拍攝手法、演員的精采演出也令人讚嘆，被英國BBC、美國《娛樂周刊》等國際媒體選為20世紀最佳電影之列。《王牌冤家》數位版2月11日在台上映。