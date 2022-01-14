台灣本土英雄「諸葛四郎」與電影監製葉佳龍合照。（牽猴子提供）

春節檔電影《諸葛四郎－英雄的英雄》掀起一股本土英雄熱潮，全台北中南的親子同樂特映活動湧入超過6千人次報名，上周末「諸葛四郎」本尊在台北場特映驚喜現身，又是踢腿、又使出經典掌風，讓全場大小朋友為之瘋狂。

現場許多爸爸媽媽帶著小孩一起來看電影，更有祖孫三代同堂的溫馨畫面，有家長被片中藏有滿滿洋蔥的回憶殺惹哭，離場時淚眼汪汪地說：「片尾彩蛋非常感人，加上電影主題曲盧廣仲的歌聲太催淚了！」

逼哭眾人的電影主題曲〈英雄〉由三金滿貫得主盧廣仲量身打造，今日曝光主題曲MV，盧廣仲穿透人心的溫暖嗓音，搭配動畫中英雄們堅持且勇敢集結的畫面與台詞，給予歌曲全新感動力。首次為動畫電影創作主題曲的盧廣仲，也是初次認識諸葛四郎這位傳奇英雄，他認為四郎擁有「路見不平、拔刀相助」的正義感，總是願意為了他人挺身而出。

盧廣仲分享自己心目中的英雄模樣，他說：「我想起小時候工作的爸爸，我記得他總是揮汗如雨，用佈滿油污的雙手撐起全家，他的努力與付出從來不是為了自己，而是為了家人。」電影28日上映。