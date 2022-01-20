全新《夢想世界Online》招牌經典煥新， 打開全新視野

雷爵網絡旗下Q版高規格回合制奇幻遊戲《夢想世界Online》於今（20）日推出全新版本「招牌新視界」，招牌經典煥新，勇闖新界「滄海州」、以及全新樣貌和時裝首發「仙雲裳」、「蒼鸞羽」，帥氣雙人坐騎「滄海游龍」；多樣召喚獸「兔劍客」、「御靈少女」、「兔神使者」、「烈火神將」，以及全新背飾「鏡山水」、「明月遊」讓你全身上下都帥氣有勁！更多玩法以及江湖秘寶新賽季，都將在本次版本做釋出。

勇闖新界 全新視野

新地圖滄海洲

滄海洲是夢想大陸西方海上的一座島嶼，常年洶湧的浪潮隔絕了夢想大陸與滄海洲。隨著時代變遷，島上的遺民們逐漸遷居離去，這片島嶼也陷入了長久的孤寂。在漫長的年歲更替裡，島上的靈力孕育出了夢幻的景色和屬於自己的生命。直到最近魔族在幻境海岸之西發現了這片土地，打破了滄海洲的安寧，也使滄海洲與夢想大陸的故事由此展開。

滄海洲NPC

在漫長的年歲更替中，滄海洲的靈力孕育出了屬於自己的生命，島嶼的靈力就是他源源不斷的力量，但因此他也無法輕易的離開出生的地方。孤寂的歲月裡，他漸漸掌握了搭建幻境的力量。在和夢想大陸的俠士們接觸前，他依靠著島嶼的靈力和強大的幻術獨自抵抗著魔族的侵擾。

大禹治水副本全新推出

昔者，中原之地洪水滔天，鯀竊天帝息壤以堙洪水。天帝知曉，令祝融殺鯀於羽郊。

洪水再度氾濫、淹沒山陵，百姓流離失所。鯀之子禹，憐憫眾生之苦，誓要治理洪水。

正當禹苦於獨木難支時，一群來自夢想大陸的英雄穿越時空助禹堙洪水、降共工、定九州。

勇闖新界「滄海洲」

全新樣貌 時裝首發

重磅時裝首發

顏值館新增了時裝分頁，時裝有效期為90天，時裝擁有期間內可額外獲得10點屬性，屬性類型與職業相關，與背飾屬性不同時生效。

時裝開放購買後，擁有背飾的玩家可獲得10點人物屬性，屬性類型與職業相關，與時裝屬性不同時生效。

仙雲裳

以雲為紗、霓為帛、玉為佩，遇滄海之造化，化而為裳。

蒼鸞羽

傳聞在遙遠不可知之處，有古仙山昆侖，山上居住西王母，仙鳥青鸞伴其左右。

西王母采昆侖金玉，集青鸞翎羽，聚天地靈氣，數百年光陰，最終編織成仙衣“蒼鸞羽”，在傳聞中，身披“蒼鸞羽”者，如有仙姿，氣運加身，能於濁世中脫塵，萬眾中卓穎，是難得的仙家寶物。

全新時裝重磅出擊

馭獸萌寵 組團報到

(一).新手萌寵

兔劍客

仗劍走天涯的兔劍客，武藝高超，除一柄巨劍外身無長物，所做之事皆是為了磨煉自己的劍術，直至巔峰。

(二).新培養寵

御靈少女

她是從小古靈精怪的少女，它是出身幽冥黑夜的密使；她手持四角魄燈，頭戴金珠釵冠；它身披紫炎戰鎧，拳握星辰瀚海；他們相約遊歷夢想大陸，不離不棄。

兔神使者

來自西域的神秘兔族少女，據說是得到神授命的公正使者，唯一喜歡做的事就是向別人炫耀她的天秤：“這可是我花大價錢淘來的寶貝，嘻嘻。”

(三).飛昇新寵

烈火神將

在烈焰圍繞的禁地，沉寂已久的他睜開了如火焰般的黃金瞳，當他重新拿起他的戰錘，身上的盔甲也隨著他的甦醒，燃起熊熊烈焰，他的戰意也將再次燃起。

(四).新雙人坐騎

滄海游龍

星辰之力環繞，五行靈光懸照；集天地神秀，吸陰陽極氣；游龍翔天際，滄海揚仙氣，馭龍遨遊于滄海秘地，所向披靡。

多種新寵物與坐騎陪伴你闖蕩夢想世界

顛峰之戰 決戰江湖

魔族最近的動作已經越來越大，值此危機時刻，天界決定擴大165級賽事的選拔範圍，以165級天組和165級地組的形式參加比賽，並新增了155級賽事，共同禦敵。

顛峰之戰決戰江湖

全新《夢想世界Online》是雷爵網絡推出的高規格回合戰鬥線上遊戲，擁有富有策略的戰鬥系統，11個流派421種招式，相生相剋變幻無窮。獨創電影式副本，帶你穿梭古代未來，結交關羽，飛上太空戰機械之王，探索超乎想像力的奇幻世界。隨心打造個性角色，華麗翅膀、拉風坐騎、多彩光環、超萌小精靈等自由搭配。結交遊戲好友，遇上唯美愛情，一起闖蕩武俠江湖。更多改版內容請參考「招牌新視界」改版活動頁，敬請持續關注官方網站。