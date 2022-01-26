Faye作客網紅那那大師「你最近好嗎？」單元。小鋼砲娛樂提供

Faye詹雯婷來到那那大師「你最近好嗎？」單元，不但獻唱多首膾炙人口經典金曲，還難得在鏡頭前勁歌熱舞，更被那那的熱情訪問徹底解放自我，上一秒模仿「苗可麗」潑辣台詞，下一秒又上演無人能敵的驚人海豚音，讓那那大喊：「詹雯婷真的太ㄎㄧㄤ又太會唱了！」

難得來到那那大師節目飆歌，Faye特別穿上〈焚風〉MV裡的黑色緊身服，笑說：「拍完MV之後就沒有機會再穿這一套，終於有機會可以穿來那那的節目瘋一下。」兩人暢聊音樂話題，更意外發現彼此都是伊能靜的粉絲，還一起合唱〈悲傷茱麗葉〉與〈流浪的小孩〉，重溫兒時音樂記憶。

Faye回想小時候常被長輩叫去親戚面前唱歌，有一次因為邊唱邊跳舞撞到額頭，至今還留著疤痕。聊到童年最愛的音樂，Faye跟那那異口同聲回答「伊能靜」，兩人一起清唱幾句〈悲傷茱麗葉〉，她笑說：「我國小一年級都會寫她的名字跟貼她的照片。」提到伊能靜的另一首作品〈流浪的小孩〉，Faye也表示開啟她內心對於流浪窮遊的憧憬，希望可以走到哪就唱到哪，展現灑脫自在心境。

那那大師也回顧Faye詹雯婷歷年歌唱經歷，開場就獻唱傳奇K歌〈我們的愛〉，重回2004年的感動；轟動歌壇的出道作〈Lydia〉，更因為搭配偶像劇《鬥魚》，造成巨大迴響，Faye詹雯婷表示：「〈Lydia〉就是我前半輩子的記憶，這首歌已經有我的血液跟DNA，即便隔了這多年再唱，每次都會有不同感覺。」回想當初爆紅，Faye花不少時間才適應，當時走在路上聽到自己的歌聲，都會莫名其妙感到害羞。

2011年Faye開始嘗試個人音樂演出，舉辦巡迴之外，也發表電子風格的音樂作品，2017年發行首張個人專輯《小太空》獲得金曲獎最佳女歌手提名肯定，蟄伏四年的全新專輯《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》便是一口氣將能量盡情釋放，那那笑說：「新歌敢愛灑脫的態度很適合用苗可麗的方式來演繹。」沒想到Faye也神來一筆「你去X」經典台詞，難得放飛自我。《Legacy Presents【2021都市女聲】詹雯婷在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》演唱會2／26在台中Legacy、3／5在台北Legacy，門票全面開賣中。