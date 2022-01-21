高雄確診者案18212本月16日到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，波及住在雲林的新郎和新娘必須居家隔離、5人自主健康管理，目前採檢都陰性。

案18212參加喜宴後咳嗽採檢為陽性，當事人一度隱匿，引起台南市長黃偉哲震怒。

該婚宴新郎是雲林人，新娘也在雲林工作，16日於台南市宴請親友，案18212當天自行開車從高雄到台南參加喜宴，與新人有接觸。

雲林縣衛生局長曾春美指出，新郎、新娘辦完喜宴回到雲林，必須居家隔離，到農曆過年期間不能出門，另有5名親友則要自主健康管理，7人第一次篩檢結果都陰性。