雲林縣長張麗善（背對者）透過高畫質雙鏡頭網路攝影機與示範演練的學生在空中相見。（周麗蘭攝）

近日疫情升溫，教育處要求各校應做好隨時突發的停課準備，剛到貨的3000多組雙鏡頭網路攝影機剛好派上用場，將發給各班級任老師與科任老師。縣長張麗善表示，去年視訊上課倉促上路，教師們的授課困難是單一鏡頭無法兼顧人與黑板，教育處及時採購，其他縣市最近也跟進。

縣府教育處與北港鎮北辰國小教師團隊組成挑選小組，找到具備高品質影音、設計輕巧的雙鏡頭網路攝影機，讓老師遠距教學時，可一個鏡頭拍人，另一個拍紙本文件或黑板，提升教學效果，花費651萬多元採購3102個。

張麗善表示，新採購的雙鏡頭網路攝影機便宜又好用，使老師教學有效率，學生有興趣，雲林縣在優化教育上又向前走了一步，孩子的學習起跑點接近都會區。

教育處長邱孝文指出，去年盤點全縣學生學習需求，家中無載具設備的學生3699人、非經濟弱勢但家中子女無法滿足一人一機的載具需求數為9801人，縣府逐步添購，今年應該都充足了，需要的學生可申請借用。

雲林縣偏鄉網路訊號差影響學生視訊上課品質，縣府商請中華電信建構網路，共有1680個4G基地台。

邱孝文說，寒假前各校已做好隨時突發的停課準備，完成線上教學演練，教育處也更新停課不停學網站入口，整合教育部因材網、學習吧、台北酷課雲、均一教育平台，以及三大書商南一、康軒、翰林的學習資源，為停課不停學做好超前布署，目前各校寒假輔導課按原計畫進行。