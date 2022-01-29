越南一名10幾歲少女日前在一間服飾店偷竊，被老闆當場逮個正著，甚至當眾對她施暴，還掀起少女的衣服，將她身上的內衣一刀剪爛，同時要求支付大筆賠償金。影片曝光後隨即在網路上瘋傳，並引發越南民眾怒火，認為老闆的反應太過頭。

綜合越媒報導，清化省一名少女試圖在一間服飾店偷走16萬越南盾（約新台幣196元）的衣服，不料東窗事發，很快被女老闆發現，一群人馬上拿出手機錄影，少女嚇得立刻遮擋臉部，但老闆和其他店員態度強硬的將她一把拉起，逼著她露臉認錯。

影片中可見，當時少女頭戴著安全帽，跪在地上不斷哭求原諒，但老闆一行人不理會，憤怒的想將少女頭上的安全帽拔下，並且不斷用抓頭髮和掰扯下巴的方式，強迫少女露臉，但少女抵死不從。老闆最後更火大的掀起少女上衣，接著拿著剪刀直接將她的內衣和安全帽繫帶剪斷，嚇得少女只能一邊掙扎，一邊崩潰痛哭。

報導指出，老闆一行人除了對少女動用私刑之外，更威脅她必須在3天內支付高達1500萬越南盾（約新台幣1.8萬元）的賠償金。

施暴影片曝光後，引發越南民眾怒火，痛批老闆的反應太過頭，「就算她偷衣服，但集體私刑就是不對」、「她還只是個女孩，居然要她賠這麼多錢」、「這根本是趁機敲詐吧」、「有夠缺德的」；也有部分網友上網對該店家狂刷一星負評，呼籲全民抵制惡質店家。