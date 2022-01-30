拋棄糟糠之妻下場曝光！台中1名年事已高的印刷廠老闆與家中清潔女工小芳（化名）發生婚外情，妻子調閱監視器還發現2人在電梯內熱吻，甚至大街上十指緊扣，丈夫還曾承諾讓小芳「當老闆娘」，妻子崩潰提告；法院最後判定男子與小三共同賠償30萬。

判決書指出，小芳平常到男子家中做清潔工作，卻與對方發生婚外情，男子的正宮提告控訴小芳與男子曾在電梯裡熱吻、十指緊扣，甚至公然在街上牽手逛街，全被監視器拍下，男子甚至買轎車讓小芳開，承諾會讓小芳「當老闆娘」，最後不惜與家人爭吵，威脅變賣家產離婚，讓正宮心碎提告求償100萬。

男子辯稱他的年事已高，當時是由小芳攙扶前往醫院，才會被認作是當街牽手，直說把小芳當作女兒看待、並非情侶，但坦承有踰矩行為，還說妻子將電梯內的影像公開，讓2人40年婚姻加深裂痕，主張賠償金不宜超過5萬；小芳則說當時在電梯內是遭男子「強吻」，她礙於對方是老闆而未投訴。

法院勘驗監視器影像，認為小芳與男子在電梯內互動自然，還會嘴對嘴親吻，而小芳會主動碰觸男子身體，並自然而然地牽起手來，過程中均未見到她有錯愕不知所措的神情，判定不採信2人證詞，依侵害配偶權判2人須連帶賠償元配30萬元。