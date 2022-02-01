男被問「下面給摸請你吃布丁」怒回嗆 下秒一張口網傻了（取自YouTube）

為了布丁你能犧牲多少？1名男子在網路上陳述遇到噁心老頭問他「X叫給我摸一下，我請你吃統一布丁」，他事後拍影片怒罵老頭變態，稱為什麼要給對方摸，還說如今男性也會被性騷擾，不過影片得最後男子竟「大口吃布丁」，讓網友紛紛揣測布丁的「取得方式」，引發笑料。

1名男子自拍影片說，剛剛有名陌生老頭在超商向他攀談，對方靠上前就說「欸少年仔，你X叫給我摸一下，啊我請你吃統一布丁」，他當下本來想罵對方說「X，統一布丁，我如果要吃我就自己花錢買就好了」，並怒罵為什麼要給對方摸下體，還說這個社會不只女性會被性騷擾，男性也會。

男子陳述遇到噁心老頭問他「X叫給我摸一下，我請你吃統一布丁」，他事後拍影片怒罵老頭變態，不過影片得最後男子竟「大口吃布丁」，引發笑料。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該男子不斷怒罵對方「什麼…X叫給他摸就有統一布丁可以吃，X你娘...不知道在X小」，影片最後他津津有味地「吃著布丁」，還說「這統一布丁蠻好吃」，讓網友看傻眼；其他網友留言「完整的故事結構，驚鴻一瞥的收尾」、「笑翻啦，所以布丁是買的還是被摸換來的」、「我相信布丁一定是自己買的」、「好險沒轉台，快樂是給堅持到最後1秒的人」、「原本以為是很正面的譴責，但是看到布丁後負能量直接爆表」。

該影片被網友分享到臉書「爆廢公社」上，也有網友說布丁可能是男子自己買的，不過影片最後1秒的「反轉」確實引起不少笑料；據悉該影片的原始版本是在2年前發生的，男子事發後就PO出此影片，當時一度掀起「吃布丁」話題。