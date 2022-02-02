只因路過車輛播放的歌曲，男子怒砸車，文正派出所員警到場，男子仍然暴怒，警方只得將他壓制。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

只因路過車輛播放的歌曲，男子怒砸車，文正派出所員警到場，男子仍然暴怒，警方只得將他壓制上銬，帶回所偵辦。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

大年初一的，中市一男子心情不好，竟只因不喜歡路過的車輛播放之歌曲，與駕駛爭執，繼而徒手砸車，車上2人覺得莫名其妙，報警處理，台中市警察局第二分局文正派出所員警到場，動手砸車的28歲丁姓男子，仍情緒激動，員警只得將他上烤，帶回所內偵辦，事後丁男稱，因為阿嬤剛過世，才一時激動。

2月1日晚間10點左右，張姓民眾與友人開車行經中市北區五權路與學士路口（鄰近中國醫藥大學附設醫院）時，突然有一位28歲丁姓男子，衝出路口對著張男大罵，張男與朋友不明究理，詢問丁男，丁男質問「誰叫你放的！」「你放的什麼歌！」

張男見丁男莫名其妙、不可理喻，立即鎖上車門、關上車窗，立即報警，丁男仍持續叫囂，對著車子喘了一腳，甚至以肘擊打車窗，致使右前車窗破裂，警方火速趕抵現場，首先拉開丁男，但丁男仍然情緒激動，不斷要衝向張男，警方見丁男情緒不可控制，恐有危害他人之嫌，立即將丁男壓制，並將他上銬，帶回所內偵辦。

丁男供稱，因為阿嬤剛過世，聽到經過的車輛所傳出的歌曲，才會突然情緒失控，繼而怒而砸車，警方調閱路口監視器及被害者自錄影像，確證據鑿，全案依恐嚇、毀損現行犯罪嫌移送台中地檢署偵辦。

張男表示年節期間遭遇此「怪事」，實在莫名其妙，感謝警方於報案後迅速抵達，控制現場以減少危害，過年節期間警察仍盡忠職守辛苦了。