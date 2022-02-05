通霄男子失足 摔進家門前5米深廢井喪命 15:542022/02/05 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣通霄鎮1名黃姓男子不慎失足摔落屋前廢井喪命。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣通霄鎮1名黃姓男子不慎失足摔落屋前廢井喪命。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真） 家住通霄鎮的黃姓男子，4日晚間走出家門後不知去向，5日一早家人起床遍尋黃某不著，四處搜尋，結果竟發現黃某摔落住家前1口5米深的廢井，經打119電話求救，消防人員趕往將黃某拉起發現已氣絕，警方初步勘驗並未發現黃某身上有明顯外傷，而這口廢井原為灌溉使用，已經荒廢多年，井內並無積水，警方不排除是黃某因夜間視線不佳不慎失足摔落死亡，正報請檢察官到場相驗中。 #黃某 #通霄鎮 #黃姓男子 #失足 #廢井 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。