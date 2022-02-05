苗栗縣通霄鎮1名黃姓男子不慎失足摔落屋前廢井喪命。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住通霄鎮的黃姓男子，4日晚間走出家門後不知去向，5日一早家人起床遍尋黃某不著，四處搜尋，結果竟發現黃某摔落住家前1口5米深的廢井，經打119電話求救，消防人員趕往將黃某拉起發現已氣絕，警方初步勘驗並未發現黃某身上有明顯外傷，而這口廢井原為灌溉使用，已經荒廢多年，井內並無積水，警方不排除是黃某因夜間視線不佳不慎失足摔落死亡，正報請檢察官到場相驗中。