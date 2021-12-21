70歲的黃姓男子日前早上至東區復興路一帶返家時卻遍尋不著機車，報警求助，警方研判其應是記錯停放位置，果真在距離500公尺處順利找到機車。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

逛完市場找嘸車 警出馬秒辨是失憶非失竊

台中1名70歲的黃姓男子日前早上至東區復興路一帶「市場調查」，返家時卻遍尋不著機車，著急報警求助，警方耐心詢問其相關資訊與騎乘路線，得知黃男有確實拔取鑰匙，對於附近又不熟悉，研判其應是記錯停放位置，遂沿著其可能行經處搜尋約20分鐘，果真在距離500公尺處順利找到機車，原來兩處皆是搭建鐵皮棚架的區域，黃男又鮮少來市場，才會搞錯停車位置，他也感到十分不好意思，頻向員警道謝。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐林自然、警員溫睿瑜、實習生柯玟妤日前早上執行巡邏勤務時，獲報東區復興路與新民街一帶有民眾的機車不見了，警方旋即趕赴現場了解。70歲的黃姓男子表示，他平時喜歡騎車在外頭逛逛，平常都是外食沒有買菜的習慣，但早上經過熱鬧的菜市場一時興起，便將車子停在鐵皮棚架下，走進市場逛逛當作運動，結束「市場調查」欲返程時，來回走了不下數十趟卻怎麼也找不著機車，他說：「我很確定是停在這裡、這個停車場。」

員警得知黃姓男子家住北屯區，對於附近並不熟悉，此處是幅員廣大又熱鬧的菜市場，車海茫茫經常有民眾忘記停車位置，而距離約500公尺外亦有處搭建鐵皮棚架的區域，研判他記錯停放位置的可能性極大，員警便協助黃男於周邊沿路找尋，果然在另一處鐵皮棚架區順利尋獲黃姓男子的機車。

對於自己記錯停放位置而勞師動眾，黃男感到相當不好意思，頻頻向警方道謝：「真是麻煩你們了！」實習生柯玟妤也表示，跟著學長們巡邏，並協助民眾順利尋獲機車，不僅讓她有滿滿的成就感，也更了解如何耐心詢問民眾，並分析研判處理各種狀況。

警方提醒有時記憶並不可靠，民眾停放汽機車時可使用手機隨手拍照記錄或是記住周邊固定目標物（路燈、路牌、看板等），以免發生忘記停放位置等窘境。同時也呼籲民眾勿將貴重物品放置於機車置物箱或車內明顯處，避免引來有心人士的覬覦。