苗栗縣政府警察局公布縣內前10大易超速肇事路段，為了防範民眾車速發生事故，警局啟動18鄉鎮市共79處固定式測速及闖紅燈照相桿，11月迄今已開罰2486件，其中30件超過速限60公里以上。

根據警察局公布超速路段，分別以台3線三灣、獅潭路段和台13線銅鑼路段各3處居冠，其次是台1線、台61線、台72線及縣道140線各1處，容易超速路段都在省道及縣道。

警察局交通警察隊分析，這些路段幾乎都是道路寬廣而且筆直，民眾開車很容易重踩油門，一個不注意就超速，發生交通事故的機率也因此提高。

苗縣警察局表示，即日起動用苗栗、竹南、頭份、通霄、大湖5個警分局及交通隊、保安隊2個直屬隊的警力，採取不定時、不定點，在這10大易超速路段執行非固定式測速照相勤務，也呼籲民眾如果超速將罰1200到6000元不等，車速超過60公里者，重罰6千到2萬4千元不等，還會吊扣汽車牌照6個月。