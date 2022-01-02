劍潭山高處遠眺國道一號，有如兩串不同顏色寶石項鍊，但車流大致順暢，空中也有班機準備降落松山機場。（黃子明攝）

3天元旦連假即將結束，今（2）日下午14時起西部國道北返車流陸續湧現，民眾準備重返工作崗位。不過很快地，一月底又將迎接春節9天連假，高公局今晚公告春節連續假期國道六大交通措施，自1月29日至2月6日共9天，國道收費將採單一費率，每日0至5時國道全線暫停收費。

高公局表示，歷年春節期間為國道交通量最大的時期，因國道可容納車流有限，為避免壅塞，請民眾多搭乘公共運輸或利用省縣道替代道路前往，如要開車上國道，111年2月1日~2月3日(初一~初三)，南向之用路人，建議下午13時以後出發；111年2月3日~2月6日(初三~初六)，北向之用路人，建議中午12時以前出發。

2月3日及4日(初三、初四)為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨，若需開車往返南北長途，請多利用台61替代道路，如一定要使用國道，請提前於當日上午時段出發，或延後至初六上午再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

春節連假國道六大交通措施如下：

一、收費措施：

1.單一費率：111年1月29日至2月6日。

2.路段差別費率：111年1月29日至2月6日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3.暫停收費：111年1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、高乘載管制：

1.111年2月3日(初三)至2月4日(初四)，每日13至18時，實施國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道。

2.111年2月3日(初三)至2月6日(初六)，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。.

三、匝道封閉：

1.111年2月1日(初一)至2月3日(初三)，每日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2.111年2月3日(初三)至2月5日(初五)，每日7至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

1.視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

2.視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

111年春節連假國道交通疏運措施（高公局提供）

111年春節連假國道增加開放路肩一覽表。（高公局提供）