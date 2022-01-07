因應疫情，台東縣府7日舉行應變及整備會議。（蔡旻妤攝）

因應疫情，台東縣府7日舉行應變及整備會議。（蔡旻妤攝）

面對Omicron新型變異株威脅，台東縣府7日舉行應變及整備會議，縣長饒慶鈴說，農曆春節將至，將有大批返鄉遊子及遊客，呼籲民眾踴躍施打疫苗。另針對元宵重頭戲神明遶境是否如期舉行，縣府8日積極與天后宮等宮廟聯繫滾動式檢討。

會議中由縣府各局處說明防疫準備及因應對策；民政處長鍾青柏指出，元宵神明繞境是台東重要宗教傳統文化，今年由天后宮主辦，預計於2月15日、16日舉行遶境，參與人員須接種完2劑疫苗，面對疫情變化迅速，縣府將於8日與天后宮、玄武堂、邯鄲堂等聯繫，將隨疫情滾動式檢討，若疫情嚴峻不排除停辦。

饒慶鈴表示，針對大批返鄉遊子及旅客，縣府隨時準備啟動車站、航空站、富岡漁港快篩站，並會視部落自主需求，協助啟動自主防疫站。另外，加強旅宿業者的防疫宣導、督導防疫旅館動線規畫、清潔消毒流程及防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒，實施更嚴格的防疫措施。

台東縣已維持半年以上零確診，但縣府仍不敢鬆懈，持續高標準防疫態度，仍針對全縣鄉鎮觀光熱點持續消毒，且自疫情降為2級這半年針對全縣352處重點區域，出動超過8000次、超過2萬5000人次進行消毒工作，同時，8大行業聯合稽查也持續進行，發現業者有未遵照規定的情形，將移請衛生局依傳染病防治法處罰，絕不寬貸。

另外，中央最新說明18歲以上接種追加劑建議應縮短為至少12周，饒慶鈴呼籲每1位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，尤其自6日起至31日針對還未接種第1、2劑的民眾，縣府加碼贈送200元禮品，同時請符合追加劑（第3劑）的民眾盡快施打。