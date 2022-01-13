國內新冠疫情又有升溫跡象，目前仍維持零確診的金門，持續進一步加強防疫整備，楊鎮浯縣長強調，各相關單位均需做好預先部署規畫，並隨時滾動性檢討調整，也請鄉親不要恐慌。

楊鎮浯今率同社會處及衛生局相關人員赴松柏園老人長期照顧中心、衛生局及部立金門醫院視察防疫整備時表示，目前全台維持2級警戒，縣府落實中央疫指中心的指引外，也一直動態監測疫情變化，隨時做好完善醫療照護體系，並保全離島醫療量能的工作。

縣衛生局長李錫鑫表示，新冠肺炎Omicron病毒為「高傳染力，低死亡率」，國際Omicron疫情惡化，國內確診案例也有上升趨勢，截至1月13日止，本土確診個案累計61名，境外累計537名，死亡案例1。「戴口罩，防感染；打疫苗，防重症」，為當前防疫主軸。金門縣疫苗第一劑接種率82.3％、第二劑75.5％，皆高於全國覆蓋率。

縣府目前除規畫集中檢疫場所、防疫旅館外，另於金門醫院急診室外設置5間組合屋，可供快篩陽性個案等待PCR檢驗結果臨時安置收或醫院大量收治時供輕症、無症狀者收容使用。金門醫院現備有負壓病床及專責病房，並定期演練清空與收治計劃，且隨時視疫情狀況進行滾動式檢討。

楊鎮浯提醒，春節返鄉的鄉親應嚴格遵守防疫相關指引，並避免群聚，目前防疫重點是接種疫苗，縣府會啟動民政系統，下鄉協助不熟悉網路操作的長輩預約接種，鄉親也可自行向合約院電話預約。