澎湖水族館連接外海的觀景台天橋是澎湖唯一的高架陸橋，怎料近期卻多災多難，1周內接連兩次被撞，吊桿卡在天橋內動彈不得，館方傷透腦筋，怎麼宣導警示都不夠。

澎湖水族館於民國87年成立，農委會澎湖水試所委外經營管理迄今20多年，豐富的海洋生物世界是澎湖旅遊著名景點，尤其水族館2樓延伸至岐頭海域的觀景天橋是一大特色。

天橋限高4.5公尺，或是近來鄰近工程施工中，大型車輛機具出入頻繁，又因澎湖鮮少高架陸橋建築，駕駛容易疏忽肇禍。

上月底一輛民營資源回收車經過，駕駛忘記收回吊臂，爪鉤倒甩擊碎埋藏在天橋下方凹槽的抽水管，水族館海水抽換維生系統險些故障，所幸緊急商請水公司海淡廠統包廠商協助搶修倖免無難。

無獨有偶，前兩天剛剛解決了困境，2日上午10時27分許又出包；一輛曳引車因附載挖土機的吊桿過高，駕駛疏忽未收起，行駛天橋路段當場撞上，天橋牆面磁磚等破裂掉落，幸現場無人員受傷。

澎湖海洋生物研究中心接獲通報，立即派員前往現場協助業者將搖臂油壓伸縮桿卸除，歷時近1小時終於順利脫困。

曳引車駕駛實施酒測並無飲酒，相關責任警方測繪調查中；澎湖海洋生物研究中心也針對後續進行估算求償。

白沙警分局呼籲民眾駕車經過務必注意限高標誌，大型工程車應確實檢查車輛及附載機具高度，同時也將與交通單位研議禁止重車通行該路段。