行政院6日通過「道路交通安全精進作為」，將針對全台1322處路口進行21項改善措施。政治大學法學院副教授劉宏恩指出，2018年北市因酒駕肇事而死亡的人數僅3人，但行人走斑馬線上卻被撞死的人數高達28人，認為除了改善措施，也應該加強宣導正確行車習慣，呼籲駕駛遇行人過馬路務必停車禮讓。

行政院通過「道路交通安全精進作為」，包含行人穿越線退縮、增加庇護島、讓直行車與待轉車分流、提前減速等。對此，政治大學法學院副教授劉宏恩昨（7日）在個人臉書發文表示，雖然肯定政府終於有所作為，但也感嘆這是用很多人命事故才換來的有限政策。

劉宏恩指出，台灣每年行人在馬路上被撞死的人數，大幅超過酒駕肇事致死的人數。以北市為例，2018年因為酒駕肇事而死亡的人數只有3人，但行人走在斑馬線上被撞死的人數高達28人，是酒駕肇事的9倍。

劉宏恩認為，行政院撥款改善各項措施固然是件好事，但針對執法警察是否嚴格取締、台灣人喜歡搶快的行車習慣，也都應該要加強宣導並要求改善，否則效果有限。

劉宏恩感嘆，希望大家不要每次講到交通安全就反射性想到酒駕議題，而忽略了日漸嚴重、普遍的行人安全問題，並呼籲駕駛遇行人過馬路都應停車禮讓，「停讓行人不是禮貌問題，而是法律上的義務，也是在保護我們自己和保護家人。」

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