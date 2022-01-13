台東柳姓婦人與兒子黃男11日晚間6點許欲從花蓮返回台東，途中發生行車糾紛。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東66歲柳姓婦人與兒子41歲黃男11日晚間6點許從花蓮開著貨車欲返回台東，行經玉里鎮光復路與民國路時，1輛腳踏車自右側突然竄出，黃男緊急煞車並按喇叭示意，卻引來腳踏車何姓騎士及另5名男子一頓毆打，民眾見狀趕緊報警，警方表示全案依妨害秩序、傷害案偵辦。

從行車紀錄器畫面可見，黃男駕駛著小貨車行駛在馬路上，右方突然竄出1台腳踏車，黃男按喇叭示意後，雙方爆發口角，黃男便下車與騎士何男理論，互相叫囂，沒多久出現另一群人加入行列，並對著黃男拳打腳踢，在旁勸阻的柳婦也遭到波及。

柳婦13日出示醫療證明，顯示胸部、頭部都有受傷，被打的黃男臉部挫傷，兩人都有腦震盪的情形。而柳婦的先生指出，家中種植釋迦，由於近期釋迦出口受影響，不忍辛苦栽種的釋迦付諸流水，家人決定開車至外縣市販售，沒想到卻遇上這種事，因此打算提告。

據了解，目前腳踏車騎士何男與柳婦等雙方各執一詞，警方表示全案依妨害秩序、傷害案偵辦。