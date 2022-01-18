越冬斑蝶回到台東大武山區的原棲地，群蝶漫天飛舞的畫面讓保育人士感動。（趙仁芳提供／莊哲權台東傳真）

10多年前的88風災，台東許多斑蝶過冬的棲息地遭到破壞，讓斑蝶必須離開原來的蝴蝶谷，尋找新的棲息地過冬，經過10年的休養生息，今年看到斑蝶又回來了而且數量穩定，而且出現難得的盛況，讓保育人士感到欣慰。

「夠冷讓今年越冬蝴蝶爆炸多」，一波波的寒流來襲，台東大武山區成千上萬的蝴蝶漫天飛舞，群聚取暖時宛如「蝴蝶樹」的壯觀畫面，讓保育人士很感動，據估計該區大約有8萬隻斑蝶群，拜反聖嬰之賜，今年蝴蝶越冬出現難得的盛況。

義守大學教授趙仁芳表示，2009年八八風災台東已知的越冬斑蝶棲地有7成幾乎全毀，還好有少部分受損較不嚴重，這些森林經過10多年的休養生息，近幾年在台東的金峰、大武、達仁的舊棲地又可看到越冬斑蝶群回來，翩翩蝶影，是森林恢復生機的重要指標。

趙仁芳說，每年11月到隔年3月是越冬斑蝶遷徒的主要季節，但是這幾年因為暖冬的關係，先頭部隊大約1月底就會北返，斑蝶在越冬遷徒過程中，如果天氣好就會進行交配，雄蝶會把「精包」塞進雌蝶體內，平均可交配4、5次，在遷徒的末期交配會更密集。

趙仁芳指出，義守大學研究團隊自2003年開始做台東越冬斑蝶調查，這幾年因為可以標記的樣本數量銳減，調查人員也不足，若無特別目的已不再做標放，但是仍會捉來辨識越冬斑蝶的種類及性別，今年觀察到的紫斑蝶數頗多，令人欣慰；他強調，大自然傷口癒合非常緩慢，人類不應該再做破壞。