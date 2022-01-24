受疫情升高影響，台東炸寒單、民俗遶境停辦。（莊哲權攝）

每年台東元宵節重頭戲炮炸寒單爺，去年就因為疫情首度停辦，這次疫情又來勢洶洶，主辦的廟宇玄武堂宣布，全部的炸寒單活動停辦，另外，台東市正月15、16兩天熱鬧的市區民俗遶境活動確定停辦，不少信眾和外縣市遊客很失望。

台東元宵節最具震撼效果的炮炸寒單爺，去年因為疫情首度停辦，這次疫情再起，主辦的廟宇玄武堂宣布，所有炮炸炸寒單活動停辦。

堂主李建智說，已連續兩年沒辦，心情大受影響，不少信眾和外縣市遊客紛紛電話來詢問，得知再度停辦都很失望。李建智說，去年臨時取消，光是鞭炮，人力和做好的衣物，損失就超過兩百萬，這次情況好一點，但也破百萬，但是廟方不希望辦活動造成疫情破口，還是遵循中央防疫規定辦理。

另外，台東市正月15、16兩天，熱鬧的市區民俗遶境活動，受委託承辦的天后宮，也表明確定停辦，廟方詢問電話也是接到手軟，只能不斷道歉再道歉。

台東市公所也表示，因應疫情升高，台東市公所預定舉辦的煙火晚會及元宵遶境活動取消， 南京路公園燈區照樣辦理，但僅限觀賞，原訂觸摸遊憩區部分取消。