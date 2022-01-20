基隆市長林右昌今日透過立委劉櫂豪牽線，認購200箱台東鳳梨釋迦。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

去年9月大陸暫停我國釋迦輸入，為了幫助小農產銷，基隆市長林右昌今日透過立委劉櫂豪牽線，認購200箱台東鳳梨釋迦，除了與市府同仁分享國產水果，也表達支持本土農民。

「自己的農民自己挺！」林右昌說，聽到劉櫂豪成立平台行銷台東鳳梨釋迦，也知道台東的水果是世界級的品質，決定全力相挺及支持，這次採購200箱分享給市府同仁品嚐，也呼籲更多市民一起相挺台東農民。

林右昌指出，基隆有很多台東鄉親，他的父親小時候也曾為了躲空襲，在台東居住10年，與台東有一些淵源，他喊話，自己人當然要挺自己的農產品，這次先拋磚引玉，率先認購200箱鳳梨釋迦。

對於大陸頻頻阻止台灣水果登陸行銷，林右昌認為，「這是很不智的事」，不僅傷害台灣人民的感情，也把台灣人民推得更遠，建議大陸應該積極採購台灣的水果，才有助於兩岸互動，一昧的打壓只會引起反彈。

劉櫂豪說，台灣與大陸都是WTO的會員國，過去鳳梨釋迦90％以上銷往大陸市場，很遺憾去年9月大陸片面違反貿易規則，禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧等水果，呼籲應遵循貿易規則往來。他提及，雖然農民備受衝擊，不過危機就是轉機，大家認知到不能太過倚賴單一市場，感謝很多企業、政府單位相挺，一起支持台灣水果。