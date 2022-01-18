中國大陸以我國釋迦檢出介殼蟲為由，禁止我國釋迦銷往大陸，估計約影響1萬3000公噸的鳳梨釋迦銷售。（林良齊攝）

中國大陸以我國釋迦檢出介殼蟲為由，禁止我國釋迦銷往大陸，估計約影響1萬3000公噸的鳳梨釋迦銷售，為了確保農民收益，農委會祭出加工3000公噸、內銷5000公噸及外銷5000公噸，但卻傳出農委會發出公文要求公民營單位認購釋迦，農糧署署長胡忠一今天出席「釋事如意 福虎生豐－好釋嘉(迦)年華記者會」時坦言，1月6日時農糧署曾發公文給公、民營企業如台塑或是許多電子大廠，呼籲大家一起響應。

據統計，1月中旬為止，鳳梨釋迦在台北市場批發價均價達每公斤62.7元、較去年同期價格減少約4.6％，但交易量卻較去年成長175.4％、達6萬2393噸。

胡忠一表示，原本鳳梨釋迦以出口為導向，又以銷往中國大陸為最多，每年約有1萬3000公噸，但中國大陸以檢疫為由禁止我國出口，因此依農委會規劃，這1萬3000公噸將有3000公噸供加工、5000公噸擴大內銷、5000公噸外銷至其他國家。

胡忠一說，因為過去鳳梨釋迦價格較高，因此鮮少有業者製作成加工產品，但在去年號召專家學者努力之下，目前已推出如鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲、果乾脆片、鳳梨釋迦酥、糖漬果乾等加工產品並在通路上販售。

中興大學食品暨應生物科技學系特聘教授謝昌衛說，鳳梨釋迦易褐變、加熱易有苦味，因此加工時難以處理，如啤酒風味飲的苦味來源為啤酒花，因此鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲並未添加啤酒花，而是把鳳梨釋迦加熱的苦味與啤酒結合在一起，達到台式啤酒花的風味。

針對要求國公營事業認購一事，胡忠一強調，農委會沒有能力也沒有權利，強迫企業認購，1月6日發文給民營企業、公營企業，是懇求所有企業幫助農民、發揮同胞愛，目前就國內行銷各通路已登記認購超過5000公噸、加工業者也認購超過3000公噸。