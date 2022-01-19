大陸禁止進口台灣鳳梨釋迦，導致生產過剩，行政院卻要求各部會國營事業全數埋單，引發爭議。農委會主委陳吉仲19日在臉書表示，鳳梨釋迦訂購突破18萬箱，共賣出1080公噸，感謝全體國人、國公營事業、民間企業、法人相挺。網友表示，開拓外銷較實際，之前政府連續幾天賣鳳梨，媒體配合播放，國人耳朵眼睛都長繭了，政府又補助農民，在惡性循環下，國家很難不倒閉。

陳吉仲19日在臉書貼文表示，產地農民、農民團體、外銷業者、超市量販、電商業者、加工業者、飲料業者與各大公民營企業都與農委會攜手合作，透過多元行銷措施力挺農民，包括外銷5000公噸、國內行銷5000公噸、加工冷凍3000千公噸。農委會責無旁貸將內外銷及加工執行到位。

陳吉仲接著表示，許多消費者及公民營企業再次力挺台灣農民，紛紛選購當季品質最好的鳳梨釋迦送禮，目前已經訂購超過18萬箱（每箱6公斤裝）。

網友紛紛表示，「該轉種其他農作物了，這次大家集體幫忙消化，下一次産期就不一定了」、「結果大盤商開始趁機漲價...有點爛透了」、「開拓外銷較實際，如果農產品由國人自行吸收，價格請放軟一點，之前政府連續幾天賣鳳梨，媒體配合播放，國人耳朵眼睛都長繭了。政府又補助農民，如此惡性循環之下，國家很難不倒閉」。