去年大陸以「大洋臀紋粉蚧」等有害生物為由，宣布禁止台灣種植的鳳梨、釋迦等水果進口，產銷缺口高達37萬箱，行政院為解決問題竟要求國營事業買單，引起基層不滿。台北市議員游淑慧今（19）日在臉書表示，雖然自己同意外銷不能只依賴大陸的市場，「但現在其它籃子在那？」

依《中國時報》報導，大陸在去年9月宣布暫停進口台灣種植的鳳梨、釋迦，12月馬上迎來產期，到目前為止產銷缺口已達37萬箱，約2200公噸，市值約2億元，行政院為解決問題，竟要求各部會國營事業買單，讓基層痛批是「史上最誇張農產品採購案！」

農糧署署長胡忠一表示，確實曾發公文給公、民營企業，呼籲大家一起響應，但也強調農委會沒有能力、也沒有權利強迫企業認購，該公文僅是懇求企業幫助農民，發揮同胞愛。

游淑慧今日就在臉書發文，稱昨天才爆出史上最誇張農產品採購的相關新聞，結果今天議會就收到台北農產運銷公司的釋迦禮盒，「484（是不是）北農也接到任務？或看眼色配合響應？畢竟翁震炘是陳吉仲派來的愛將。」

游淑慧表示，雖然自己同意外銷不要都依賴大陸的市場，也同意雞蛋不要放在同一個籃子，「但現在其它籃子在哪？」游淑慧認為，總不能什麼都讓我們用「吃」來解決問題，說「香蕉、蓮霧、鳳梨、釋迦……其他外銷市場、其他籃子在哪？」