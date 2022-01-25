去年中國大陸以檢疫為由，先後禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧進口，農委會因而啟用內銷、加工及外銷等措施、分散通路，但據農委會主委陳吉仲今天在臉書貼文指出，我們分散市場、降低依賴單一出口、開拓外銷新通路的策略已有初步成效，我國農產外銷中國的比例也從2018年的23.2％，到2021年降為19.8％。

據農委會公務統計指出，我國去年全年出口至中國大陸以「其他農耕產品」、「魷魚，冷凍」、「酒類」、「羽毛及羽絨」及「石斑魚」占比為多。

陳吉仲指出，過去一年來，全球Covid-19疫情仍未降溫，受到疫情嚴重影響的國際經貿，也還沒有恢復元氣。儘管如此，2021年我國農產品出口仍有成長，整體出口約56.7億美元，比起2020年的49.1億美元，增加7.6億美元，成長幅度15.4％。其中外銷中國以外市場高達45.5億美元，和2020年相比成長16.8％，可見分散市場、降低依賴單一出口、開拓外銷新通路的策略已有初步成效，我國農產外銷中國的比例也從2018年的23.2％，到2021年降為19.8％。

陳吉仲提及，以鳳梨為例，去年上半年中國以不符國際貿易規範的方式，片面暫停我國鳳梨輸入，立即啟動相關的內銷、加工，以及外銷新市場等措施。由於成功開發日本及其他新興市場，使得2021年我國鳳梨出口總量來到2萬8939公噸，比起2020年外銷中國以外市場的3991公噸，大幅成長536％，也帶動3到6月鳳梨主產期產地平均價格每公斤22.1元，比過去2年的產地平均價格都還要高。

陳吉仲表示，至於我國農產品進口值也增加，主要是因為國際運費、大宗物資價格高漲，以致於在進口量沒有顯著提升的情形下，進口值卻有所增長。事實上，台灣進口的前十大農產品，包括黃豆、酒類、玉米、牛肉、小麥、針葉樹材、奶粉、糖、棕櫚油等，都是台灣生產極少或生產量遠不足供國內需求的產品。