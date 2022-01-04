苗栗頭份警察分局常常接獲市民反映，為恭醫院前中央自強路口交通險象環生，行人想過馬路，轉彎車輛幾乎不願禮讓行人，尤其上下班時段猶如玩命，警方獲報近日加強取締，立刻就開罰4件違規。

警方表示，不管行人有無示意要讓汽車先轉彎，只要汽車距離行人不到3公尺，汽車就一定要停下來優先禮讓行人。

目測3公尺的判斷標準，是依據道路交通標誌標線號誌設置規則第185條，枕木紋白色實線寬度為40公分，間隔為40至80公分。

所以可用斑馬線的枕木紋來判斷距離，當車輛與行人接近3至4條枕木紋連同間距的距離，就一定要停車讓行人先走。

警方表示，根據道路交通管理處罰條例，如果駕駛不暫停讓行人優先通行，可以開罰1200至3600元罰鍰。

頭份警分局長呂育騰表示，目前已將為恭醫院前路口作為交通執法重點路段，加強取締車不讓人交通違規，執法用意在於提醒民眾正確用路習慣，減低事故發生的機會。