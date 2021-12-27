高雄60歲林姓男子26日騎乘兒子的機車行經苓雅區憲政路、大順三路口時，遭眼尖巡邏員警發現機車疑似有違法變造車殼的痕跡，員警利用警用小電腦查詢後發現，該機車顏色與行照登記資料不符，便將其攔下盤查，員警查核林男身分，赫然發現他是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，便立即將林男逮捕，詢後將他移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局凱旋路派出所員警26日下午1時執行巡邏勤務，行經憲政路、大順三路口時，突然發現林男騎乘的機車疑似有違規變造外殼的痕跡，員警利用警用小電腦查詢車輛資料，果真查出機車外觀與行照資料不同，車輛由「灰色」被改為「黑色」。

警方趨前將林男攔下，並告知林男擅自變更車體顏色已違反道路交通管理處罰條例，林男則向警方供稱，機車是兒子的，因此不清楚車身顏色是否有經過變更，就在警方準備對林男開出罰單時，查詢林男身分竟意外發現他去年涉及毒品案件，被高雄地檢署發布通緝，員警便立即將他逮捕歸案。

林男聽聞自己被檢方通緝時，滿臉疑惑向警方表示，只知道自己有案件在身，但卻不知道遭通緝，員警詢問近期是否收到通知書，林男才無奈回應，因為自己身體不好，為了就近治療，搬到左營區方便回診，所以才導致原戶籍沒人幫忙收通知書，警方詢後依毒品危害防制條例通緝罪嫌將林男移送高雄地檢署偵辦。

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