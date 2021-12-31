依規定停車場內都須設置身心障礙者專用停車位，但有女網友發現，在身心障礙者專用停車位的上下車區域，竟有5台機車整齊停放在格內，讓她相當傻眼。根據交通管理處罰條例規定，駕駛若違規停在身心障礙者專用停車位，最高可罰款1200元。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出一張照片，只見畫面中，身心障礙者專用停車位旁所繪製的斜格線上，竟停放了5台機車，但實際上這個格線並非機車停車位，而是讓身心障礙者上下車的區域，讓原PO傻眼直呼，「請問你們是不是誤會了什麼」。

貼文一出引起網友討論，不少網友留言痛批，「給輪椅族造成困擾」、「這樣叫行動不便的怎麼下車」、「這樣是讓輪椅怎麼上下車，想踹倒機車都有難度」、「一堆雞腿換駕照」、「當一個人開頭停了一台，後面就會接二連三」。

根據建築物無障礙設施設計規範規定，無障礙停車位的停車格線為藍色，下車區為白色斜線，不過還是有網友認為，這個標線設計容易讓人誤會，「我也以為是機車停車格」、「是顏色跟標示的格式讓人直接產生錯誤的想法」。

交通管理處罰條例第五十六條規定，身心障礙者專用停車位須領有「身心障礙者專用停車位識別證」或監理單位檢驗合格的「特製機車」才能停放，駕駛若違規停車可處罰款600元至1200元，提醒駕駛停車前先看清楚，避免造成他人困擾又傷荷包。