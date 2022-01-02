高雄一名趙姓公車司機成功一路上準備切入內側車道時，卻遭後方一台紅牌重機按喇叭，兩台車就停在路口，駕駛下車爭論，警方到場了解原來雙方是因為爭道才起衝突，為了不擋住車輛通行將2人都帶回派出所，沒想到意外發現重機騎士竟沒有大型重型機車駕照，被依法製單舉發。

新興分局表示，五福三路、成功一路口2日11時40分有公車、大型重機車停於路中，經警方了解為58歲的趙姓公車駕駛欲左轉時切入內側車道，騎在後方29歲的大型重型機車李姓騎士持續直行，誰也不讓誰，2人就將車輛停在車道上下車吵了起來。

員警剛好巡經該路口，並要求雙方到派出所說明，騎士雖以「我趕時間為由」拒絕，但員警回說：「報案就得處理」，才意外發現重機騎士竟沒有大型重型機車駕照。

針對車輛擅自停在路口部分，新興分局已依道路交通處罰條例55條1項違規臨停路口對雙方駕駛製單舉發，可處300元以上600元以下罰鍰；另外，更查出李姓騎士沒有大型重型機車駕照，也將依道路交通處罰條例22條1項5款製單舉發，可處新臺幣1千800元以上3千600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。