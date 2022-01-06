林男一家4口停在路中央的斑馬線上，當時卻無車輛禮讓林男一家人，導致林男一家隨後被酒駕的黃男高速衝撞，造成1死3重傷慘劇。（翻攝爆料公社／石秀華高雄傳真）

高雄市去年12月26日發生林姓男子一家四口過馬路遭酒駕的黃姓男子高速衝撞，造成1死3重傷慘劇，驚悚肇事影片被停在路邊的車主錄下PO網後，網友熱議認為林男一家人過馬路當下，有許多車輛違規未禮讓林男一家人過馬路，向警方舉發；轄區警方事後檢視監視畫面，揪出一對駕車經過的夫妻的確未禮讓林男一家人，直接開出1200元罰單。

高市38歲的黃姓男子去年12月26日晚間酒駕，行經前金區河東路和國民路口十，高速撞上正要過馬路的45歲林姓男子一家四口，導致林男的37歲范姓妻子當場死亡、林男肋骨骨盆腿部骨折，15歲大女兒雙腿骨折牙齒斷裂，13歲二女兒多處擦傷。

當時肇事過程被停在路邊的一輛白牌車行車紀錄器拍下，事後將影片傳到「爆料公社」，影片中只見林男一家4口準備走斑馬線過馬路，因該路口無交通號誌，當晚左右來車不少，一家4口左右張望後走走停停，走至路中央，也未見來車禮讓，緊接著黃男駕BMW，高速撞上4人，一家人根本來不及反應，當場被衝撞噴飛有2層樓高後，重重跌落在地，造成一家四口1死3重傷慘劇。

影片曝光後，不少眼尖網友發現，該路口並未設置紅綠燈，當時一家四口走在斑馬路上，對向來車當下未及時禮讓行人，也是釀成悲劇的肇因之一。有網友28日晚間忿忿不平拿著該段影片到自強路派出所舉發，針對這些未禮讓的車輛是涉嫌過失致死。

轄區警方事後檢視該段影片，找出1輛當時經過的自小客車的夫妻，據了解，該對夫妻表示，當時行經河東路和大同路是綠燈，有看到林男一家人正要過馬路，因見林男一家人在路中央停下，他們才又往前開，沒想到，才過了該處路口，就聽見後方一陣劇烈的撞擊聲，才知道林男一家被車子撞了。

警方認為該對夫妻的確未禮讓林男一家人，依據道路交通管理處罰條例第44條2項開出1200罰單，檢方並將該對夫妻列為該起不確定故意殺人的酒駕肇事撞死人的案件的證人，至於是否仍有過往其他的車輛未禮讓林男一家人，警方表示，監視畫面中其他車輛車牌不清，無法判別，僅有該對夫妻吞紅單。