林家人在5日由里長陪同下出面召開記者會。（洪靖宜攝）

去年12月26日高雄發生一起嚴重酒駕車禍，造成原本幸福的林姓一家四口，最後1死3傷與最愛的媽媽天人永隔。酒駕的黃姓男子遭聲押獲准，案發後第18天，檢方以殺人罪火速起訴黃男，林家人聽聞此事也做出回應說：「不管任何判決都不能換回哥哥一家人生活」，並表示已告知他們媽媽過世噩耗。

黃姓男子去年12月26日晚間在咖啡廳與友人喝完酒後，竟還執意駕車上路，未料在河東路和國民街口直接衝撞正要過馬路的林姓男子一家四口，導致林男37歲的范姓妻子傷重不治，林男與2個女兒也身受重傷，至今尚未出院。而黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克。酒駕車禍事發18天後，檢察官認定黃男酒後駕車，導致1死3重傷，具有殺人不確定故意犯意，涉犯不能安全駕駛、殺人及殺人未遂等罪，檢方擇重論處，依殺人罪起訴黃男，並請法院從重處刑，以資儆懲。

對此，林男的莊姓妹婿口氣嚴肅的說：「不管任何判決都不能換回哥哥一家人生活，也沒有一個刑法罰則可以讓家屬滿意」，而目前林男以及2姊妹目前雖傷勢有好轉，但林家人表示還是要由院方統一說明，也已經告知他們媽媽已經離世的噩耗，後續仍需要心理醫師協助走過日後的日子。

當地里長陳世寶說，酒駕本來就該嚴懲，殺人罪起訴剛剛好而已，兩個姊妹受傷後天天都喊痛，令人不捨。

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