高雄38歲黃姓男子酒後駕車，高速衝撞正在過馬路的林姓男子一家四口，造成1死3重傷的慘劇，黃男被依「殺人罪」起訴。（資料照片）

高雄38歲黃姓男子酒後駕車，高速衝撞正在過馬路的林姓男子一家四口，造成1死3重傷的慘劇，黃男被依「殺人罪」羈押禁見，由於事發前黃男不顧友人勸阻，執意酒後開車上路，且有違規高速行駛、闖紅燈等情事，檢方偵結後，以殺人罪起訴黃男。

黃男去年12月26日晚間在咖啡廳與友人喝完酒後，竟還執意駕車上路，未料在河東路和國民街口直接衝撞正要過馬路的林姓男子一家四口，導致林男37歲的范姓妻子傷重不治，林男與2個女兒也身受重傷，至今尚未出院，黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克，經警方調查，與黃男同車的趙姓友人當天並未飲酒，也曾勸阻黃男不要酒駕開車，但黃男卻搶下鑰匙堅持要開車上路。

檢警調查發現，黃男的車輛先前因為故障，停放於河東路高資費停車格中長達4、5天都無法發動，事發當天與友人相約碰面，因為雙方剛好約在故障車輛附近，黃男順道前往試車，未料，車輛卻突然恢復正常，黃男才得以在酒後駕駛車輛上路，隨後發生悲劇。

酒駕車禍事發18天後，檢察官認定黃男酒後駕車，導致1死3重傷，具有殺人不確定故意犯意，涉犯不能安全駕駛、殺人及殺人未遂等罪，檢方擇重論處，依殺人罪起訴黃男，並請法院從重處刑，以資儆懲。

高雄地檢署表示，黃男明知已經無法安全駕駛，仍不顧友人勸阻，執意開車上路，並沿路高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，認定黃男有殺人故意犯意，案件偵結後依殺人罪起訴黃男，並建請法院從重量刑。

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