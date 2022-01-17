台南市善化區16日早上發生一起死亡車禍，49歲賴姓婦人騎機車行經西拉雅大道，遭潘姓男子酒駕開車撞上當場死亡，警方調查死者身分，竟是前新市區長鄭枝南的大媳婦，據悉，賴婦對攝影、畫畫和插花很在行，也經常協助南科管理局的活動攝影，昨日前往南科園慶幫忙現場拍攝時，途中卻遭酒駕撞上身亡。

賴姓婦人過去在南科管理局協助刊物編輯攝影，並曾在雲林娘家開過畫展，才華洋溢，現任職一家私人工程行，平時為人和善，與同事們交好，大家對她零負評，此外她也熱心公益，經常揪團向弱勢民眾買農產，昨天前往南科園慶幫忙拍照時，不料慘遇死劫，親友得知噩耗後非常難過。

警方調查，35歲潘男駕駛自小客車，沿西拉雅大道陸橋西向東行駛時，疑車速過快，跨越快慢車道分隔島後撞上賴婦，賴婦被撞飛後倒臥在地，當場沒了呼吸心跳，警消獲報趕抵，將賴婦送醫搶救仍不治身亡，而肇事酒駕潘男則無大礙，警詢後將他依法送辦。

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