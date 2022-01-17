開車時最討厭坐在副駕駛座的人做什麼事呢？一名網友轉述朋友的女友因為一上車就開始追劇，讓駕駛氣到理智斷線，引起眾人熱議，結果最容易激怒駕駛的其實不是追劇，不少網友一致認為，有一個舉動最不可取，可能讓駕駛一秒鐘爆炸，最好別犯。

一名網友在《PTT》轉述，他的同窗好友日前跟女友吵架，因為他們從桃園開車到台南，結果女友一上車就開始追劇，一路上他的朋友想找女友聊天，女友都無法專心回話，過程中還因為看劇看到幾度大笑，完全把男友當成空氣。

原PO表示，這舉動讓他朋友超級不爽，認為開車出遠門，副駕如果在旁邊休息就算了，結果沒想到竟然在追劇、完全不理人，還在旁邊看劇看到嘻嘻哈哈，讓他火氣都上來了，因此好奇詢問，大家最介意副駕在旁邊做什麼？

貼文引起熱議，結果許多網友一致認為，比追劇更令人難以忍受的，就是副駕一直在旁邊出意見、指揮駕駛的，網友紛紛回應「比愛指揮駕駛的假會副駕好太多」、「總比指揮走哪條路或停哪個位置好吧」、「千萬不要意見一大堆！」、「只要不要教我怎麼開車，在旁邊睡覺我都可以接受」。

此外，也有不少網友認為「我比較希望老婆在車上睡覺，不要煩我」、「等有小孩之後，你只會希望整車睡死不要吵」、「只准睡覺、喝水、玩手機，敢嘴巴開車就叫他下車」、「不要影響我開車、不要轉走我的音樂，其他都可以」、「有繫安全帶、腳別跨上前檔、閉上嘴別靠腰車速或距離就好」。