行政院消保處發現迪卡儂、Hiponi、GUESS等品牌部分太陽眼鏡涉及逃檢，分別已經開罰25萬、1萬、1萬並勒令下架。（林良齊攝）

行政院消保處去年抽檢市售20件太陽眼鏡，今天公布結果，發現迪卡儂、Hiponi、GUESS等品牌部分太陽眼鏡涉及逃檢，分別已經開罰25萬、1萬、1萬並勒令下架，此外，還有另外4件涉及品質不合格，均已要求限期下架。

經濟部標檢局2017年時修正太陽眼鏡檢驗標準，並在2020年3月起實施，消保處在去年從實體商店、電商平台抽檢20件太陽眼鏡商品，發現有5件品質不合格，3件涉及逃檢，均已要求下架，若未下架可依商品檢驗法開罰10萬至100萬元。

經濟部標準檢驗局組長洪一紳說，目前依商品檢驗法規定，品質不合格的商品已要求下架，拒不下架要處10萬至100萬元罰鍰；至於逃檢的部分，迪卡儂因涉及多次違規，因此處罰再加重為25萬元，而其餘的均為首次違規，因此各分別處1萬元罰鍰。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，許多民眾為了防止開車反光、或在晴天出遊時，會配戴太陽眼鏡，而依現行規定，太陽眼鏡應標示「濾光鏡分類」從0至4不等，其中分類為0的適合駕駛及道路使用、而分類4則不適合駕駛及道路使用，而透光率8％至75％也應標示警語。

王德明提及，若消費者購買到上述品質不合格的商品，可依民法要求業者解約退款。