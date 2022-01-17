農藥檢驗不合格進行銷毀作業。（北市市場處提供／楊亞璇台北傳真）

農藥檢驗不合格進行銷毀作業。（北市市場處提供／楊亞璇台北傳真）

台北農產運銷公司去年12月抽驗1196件蔬果產品，有100件不符合規定，不合格率8.3％，銷毀重量計1萬8669公斤，其中主要品項為青蔥、茼蒿及小白菜，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣及南投縣，已通知不合格供貨農民停止供應10天。

北農表示，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，北農採質譜化學快檢檢驗進場蔬果，20分鐘即可精確檢出農藥種類及濃度，該檢驗法經化學法複驗後準確率達99％，並搭配實名制在交易前可迅速比對供應代號及身分資料，落實從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。

北農於去年12月再增設第三部質譜儀，檢驗件數可自每年約1萬5千件提升至2萬件，大幅提高蔬果農藥殘留檢驗的量能。

北農指出，去年12月共計抽驗1196件蔬果產品，檢驗結果100件不符合規定，不合格率8.3％，銷毀重量計1萬8669公斤，其中主要品項為青蔥、茼蒿及小白菜，追查產品來源，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣及南投縣。

北農表示，檢驗不合格品項者，已通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第二次違規停止供應一個月，第三次將廢止供應人資格。北市市場處請農產公司持續加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留，以維護食品安全。