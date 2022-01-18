與異性交友、聊天時，哪些職業最不受歡迎？一名男子表示，遇到好幾個女生，剛開始都聊得有說有笑，但一聽到他的職業是保全後，就全無下文，他一氣之下曬出月薪，並透露自己原本是工程師，怒嗆「怎麼了？瞧不起嗎？」貼文曝光後引起熱議，有網友直呼「沒有不好啊」、「很多大樓的保全都是帥哥」。

這名網友在《匿名公社》表示，他原本是工程師，只是因為放無薪假，才暫時休息換來當保全，雖然工程師月領7-8萬，但一天工作16個小時，一個月都沒休，常常24小時待命，隨時被扣回公司，在公司不是想破頭解決問題，就是要找其他部門來溝通，每天都在燒腦、爆肝。

原PO指出，保全雖然薪資只有將近4萬，但他覺得目前做得很舒服，少了高壓的環境，身體心靈都健康不少，還能有大把時間學習專業技能，而且現在保全不是只有老人在做，也有很多年輕人在做，怒嗆「怎麼了？瞧不起嗎？」，他認為不應該用刻板印象及低俗的眼光看待保全，質疑難道保全就沒好人？工程師就沒渣男嗎？

貼文一出引起熱議，不少網友都認為沒有甚麼不好，紛紛回應「保全不錯啊，沒有不好啊，不偷不搶都是好職業」、「保全有很多時間看書，職業不分貴賤」、「很多大樓的保全都是帥哥」、「現在的保全很專業好嗎」、「我也想當保全，可惜還沒資格，還想靠你介紹勒！」

也有網友認為「剛好可以刷掉很多敷衍的人」、「每個人的期望不一樣！這種事可能沒什麼對錯」、「世道下就是如此，別不爽啦，有緣就聊，無緣就下一位」；還有網友建議「應該說市區有三棟房的保全…後續情況就不一樣了喔！」。