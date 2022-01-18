懷孕期間一般都會避免劇烈運動，不過一名人夫在臉書向醫師詢問，能不能「用力撞」？結果醫師妙回17字，由於問答字裡行間充滿想像空間，讓眾人一看暴動，還有網友忍不住問，「這是炫耀文吧」、「究竟有多激烈？」。

婦產科名醫蘇怡寧在粉專分享案例指出，一名人夫向他詢問，懷孕初期可不可以激烈做愛？而且是「用力撞她」那種，還說最近做愛老婆肚子會感受到痛，蘇怡寧則回覆「量力而為，我不會知道你的激烈有多激烈」。

沒想到貼文一出讓不少網友炸鍋，紛紛回應「孩子還在裡面，爸爸就急著進去打招呼嗎？」、「就算沒懷孕對方都已經覺得痛了！還需要問？」、「是在急著懇親是不是…」、「重點是都已經會痛了，為什麼還要用力撞？」、「究竟有多激烈…」、「這是炫耀文吧？」。

關於懷孕期間的性生活，蘇怡寧說明，不要太激烈、沒有不舒服即可，並建議戴保險套，避免精液刺激子宮收縮，前三個月和後三個月要比較注意，若沒有不舒服也沒有一定要特別避免，但如果有一些特殊狀況，例如有早產跡象、流產病史或是前置胎盤等等，最好還是在產檢時跟醫師確認比較保險。