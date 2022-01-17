許多人都有胃痛的困擾，一痛起來就亂抓止痛藥來吃，醫師表示，其實胃痛的時候不應該吃止痛藥，而是要吃胃藥，否則恐讓保護胃壁的酵素停止作用，不只無法解決胃痛，反而更傷胃。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目中指出，胃酸是引發疼痛、發炎的最主要原因，因此要治療胃痛，就是減少胃酸攻擊，一般消炎止痛藥會抑制引發身體發炎的酵素，但這種酵素同時也存在胃裡。

張振榕解釋，胃裡的酵素主要是用來製造保護黏膜的東西，進一步保護胃壁，但若服用了非類固醇的消炎止痛藥，會使得保護胃壁的酵素停止分泌，不但不能減輕胃痛，反而還會傷胃，這也是醫師開消炎藥時會順便開胃藥的原因。

醫師強調，一般的消炎止痛藥，只能用來抑制紅腫熱痛等發炎反應，但胃痛還是要吃胃藥才能對症下藥，而且造成胃痛的原因眾多，包括消化不良、胃酸過多、壓力大、胃發炎、胃潰瘍，甚至胃癌都可能引起胃痛，建議最好諮詢專業醫師，找出真正的病因，及早治療。